Мир 16 сентября 2023, 13:05 Названо количество прогремевших в Харькове взрывов Власти Харьковской области сообщили о четырех взрывах в столице региона РИА «Новости»

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Серия из четырех взрывов прогремела в Харькове. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Он подчеркнул, что экстренные службы выехали на место детонаций для поисков пострадавших и разрушений.

Синегубов потребовал от жителей не выходить из укрытий до момента отбоя сигнала воздушной тревоги.

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Взрывы в Харькове также подтвердил мэр города Игорь Терехов. В своем Telegram-канале он сообщил о звуках детонации и призвал жителей перейти в укрытия и сохранять максимальную осторожность.

По данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы воздушной тревоги в Харьковской области звучали с 11:10 до 11:47.

Также предупреждения о вероятности воздушных атак включили сегодня еще в семи регионах Украины — Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях и Киеве. Также сирены сработали на подконтрольных украинским властям частях Херсонской и Запорожской областей, и Луганской Народной Республики.