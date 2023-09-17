Спецоперация 17 сентября 2023, 00:52 Взрывы прогремели в Харьковской области «Общественное»: В Харьковской области прозвучали взрыва Pxhere

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Серия взрывов произошла в Харькове и области. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Согласно данным официального ресурса оповещения граждан, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

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Днем, 16 сентября, серию из четырех взрывов слышали жители Харькова. Местные власти попросили их не выходить из укрытий. Экстренные службы работали на месте детонаций.

Также сигналы воздушной тревоги включали еще в семи регионах Украины — Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях и Киеве.

Ранее, 15 сентября, взрыв зафиксировали в Николаевской области на Украине, после чего там объявили воздушную тревогу. А вечером 14 сентября украинское издание «Страна» сообщило о похожем на взрыв звуке, который прозвучал в одном из районов Киева.