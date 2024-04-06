Мир 06 апреля 2024, 08:52 Предприятие повредило взрывом в Киевской области Председатель Токарь: в поселке Макарове взрывы повредили предприятие Unsplash

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В результате взрывов в Киевской области повреждение получило одно из предприятий в поселке Макарове. Заявление сделал местный председатель Вадим Токарь, его слова передал украинский телеканал ТСН.

«Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий», — сказал Токарь.

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Воздушная тревога утром 6 апреля звучала в 10 регионах Украины. Сирену включали Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и других областях. Два взрыва прогремели в Харькове.

Ранее объекты энергетики пострадали при взрывах в Одесской области, но массового отключения света не было. При этом в Кривом Роге ввели лимит потребления электроэнергии для промышленных предприятий.