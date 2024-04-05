05 апреля 2024, 13:50
Объекты энергетики пострадали при взрывах в Одесской области
«Укрэнерго»: в Одесской области повредили объекты энергетической инфраструктуры
В Одесской области прогремели взрывы, пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Массового отключения света удалось избежать, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
«Ночью снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, повреждена часть оборудования. Обесточивания потребителей не было», — заявила пресс-служба.
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В компании «Укрэнерго» уточнили, что на энергообъекты в Одесской области направили беспилотники. Пресс-служба объявила, что в Харьковской области утром 5 апреля возобновили плановые отключения электричества, а в Кривом Роге ввели лимит потребления электроэнергии для промышленных предприятий.
В некоторых регионах Украины минувшей ночью объявляли воздушную тревогу. Серия взрывов прогремела сначала в Харькове, затем в Одесской области. Политолог Вера Гранцева заявила, что из-за атак на инфраструктуру жизнь в крупных украинских городах стала невозможной.
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