Правительство Японии ушло в отставку в полном составе. Информацию о глобальных переменах в парламенте передало местное информагентство Киодо.

Распущенный кабинет министров избрали 4 октября из-за выдвижения на пост премьер-министра страны Фумио Кисиды, но уже через 10 дней распустили нижнюю палату — у нее истек срок полномочий. Выборы нового собрания состоялись 31 октября.

Большинство голосов получила Либерально-демократическая партия, несмотря на то, что ей предрекали сильное сокращение депутатских мест из-за неправильных действий в пандемию. Однако в итоге голосования именно эта партия получила 261 место из 465.

Такое положение дел дало партии «абсолютное стабильное большинство» — теперь ее участники могут назначать управляющих профильных комитетов нижней палаты и занять в ней половину мест.

Особое заседание парламента, в которое нужно будет выбрать нового премьер-министра, состоится 10 ноября. Ожидается, что это вновь будет Фумио Кисида — из-за того, что ЛДП опять лидировала. После он выберет к себе во второй кабинет всех министров из предыдущего. Позже он же пройдет церемонию утверждения императором и проведет пресс-конференцию, на которой обсудит пандемию коронавируса и экономическую ситуацию в стране.