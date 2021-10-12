Премьер Японии Кисида сказал, что Курилы принадлежат Японии

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида высказал смелую мысль в ходе дебатов в парламенте. Он сказал, что суверенитет страны восходящего солнца распространяется на Южные Курилы, о чем написало РИА «Новости».

Депутат заявил, что вопрос владения территориями нужно решить сейчас, и не следует передавать его новым поколениям.

«Суверенитет нашей страны распространяется на Северные территории (как в Японии называют южные Курильские острова). Необходимо разрешить вопрос территорий, не оставляя его следующим поколениям», — отчетливо выразился Кисида.

Деятель дополнил, что власти Японии хотят заключить с Россией мирный договор и окончательно решить вопрос о разделении территорий именно таким способом.

«Намерен продолжать всестороннее развитие отношений между Японией и Россией, в том числе в направлении заключения мирного договора, а также сотрудничества по различным направлениям, в частности, в области культуры, экономики и политики», — так Кисида описал свои политические планы.

Япония претендует на несколько островов: Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи. Свое право на владение этими территориями власти страны аргументируют положениями в двустороннем Трактате торговле и границах 1855 года.