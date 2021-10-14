Нижнюю палату парламента распустили в Японии

Император Японии Нарухито подписал указ о роспуске нижней палаты парламента. Об этом сообщило радио Sputnik.

«На основании седьмой статьи конституции нижняя палата распущена», — цитирует председателя нижней палаты парламента Тадамори Осима RT. Глава японского правительства Фумио Кисида уточнил, что 19 октября должна стартовать избирательная кампания. 31 октября пройдут выборы в нижнюю палату парламента.