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    14 октября 2021, 13:21

    Нижнюю палату парламента распустили в Японии

    Нарухито распустил нижнюю палату японского парламента

    Артур Блянихов

    Император Японии Нарухито подписал указ о роспуске нижней палаты парламента. Об этом сообщило радио Sputnik.

    «На основании седьмой статьи конституции нижняя палата распущена», — цитирует председателя нижней палаты парламента Тадамори Осима RT.

    Глава японского правительства Фумио Кисида уточнил, что 19 октября должна стартовать избирательная кампания. 31 октября пройдут выборы в нижнюю палату парламента.