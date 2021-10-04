Сенатор высказался о новом премьер-министре Японии

Зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал избрание Фумио Кисиды на пост главы японского правительства. Парламентария процитировало ИА НСН.

Климов заметил, что у Кисиды примерно такое же мировоззрение, как у верхушки Либерально-демократической партии Японии. Он выразил уверенность, что новый премьер-министр будет исходить из интересов своей страны и продвигать их везде и всюду, в том числе и в двусторонних отношениях с РФ.

«Я не ожидаю каких-то сверхъестественных перемен в этом отношении, потому что это человек из верхушки хорошо известной нам правящей партии. <…> В данном случае, я думаю, что импровизаций будет немного, если они вообще будут», — добавил сенатор.