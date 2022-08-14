Посольство России выразило соболезнования после взрыва ТЦ в Ереване

Российские дипломаты из посольства в Армении отреагировали на взрыв в торговом центре в Ереване, который унес жизни трех человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшего сегодня днем взрыва на территории торгового центра „Сурмалу“. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в распространенном заявлении.

Инцидент произошел 14 августа на территории магазина с пиротехническими товарами. По данным МЧС страны, в результате взрыва погибли три человека, еще 61 получил травмы различной степени тяжести.

До этого спасатели вытащили из-под обломков здания тело женщины. Им предстоит установить ее личность. Кроме того, к ним обратились родственники 20 человек. Они попросили выяснить судьбу пропавших.

На месте происшествия продолжается спасательная операция. Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва, а также устанавливают, кто виноват в гибели людей.