Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло пяти

Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщил еще о двух погибших в результате взрыва, который произошел в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Таким образом, число жертв увеличилось до пяти. Его слова передало РИА «Новости».

Четвертой спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, ей на вид 50 лет. Кроме того, сотрудники МЧС нашли пятого погибшего, личность которого не установлена.

По данным властей Армении, при взрыве пострадал 61 человек. Инцидент произошел 14 августа в магазине с пиротехническими товарами. Это привело к обрушению зданию и сильному пожару.

В МЧС полагают, что под завалами могут находиться люди. В тушении пожара принимают участие сотрудники Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.

Ведомство также опубликовало список с именами граждан, которые попали без вести после взрыва в «Сурмалу». Среди них 17 человек. До этого в нем значились имена 25 жителей Еревана.