Сайты и онлайн-сервисы «падают» в России. Список дополняется

У систем и сайтов в России происходят сбои. Ранее проблемы зафиксировали в работе ряда государственных сайтов — это произошло после замедления Twitter Роскомнадзором. «360» онлайн следит за «падающими» сервисами.

Роскомнадзор принял решение замедлить скорость работы Twitter с 10 марта. Ведомство внесло социальную сеть в перечень угроз из-за систематического неисполнения требований об удалении запрещенного в РФ контента. Скорость работы снизилась на всех мобильных устройствах пользователей, а также на половине стационарных. Многие пользователи пожаловались, что в соцсети не грузятся картинки и не работают реплаи.

При этом крупные провайдеры связи отметили, что Роскомнадзор способен самостоятельно ограничивать скорость доступа к Twitter. Это возможно с помощью специального оборудования, которое операторов обязали установить в рамках закона «о суверенном Рунете». При этом АО «ЭР-Телеком Холдинг» заявили, что ограничения РКН против Twitter могут повлиять на загрузку видео и изображений в социальной сети.

Спустя несколько часов после начала замедления социальной сети, россияне заметили проблемы в работе ряда государственных сайтов. Некоторые из них не грузились полностью, другие прогружались намного дольше обычного. В числе первых — сайт Роскомнадзора.

Источник фото: сайт Роскомнадзора.

На сбои пожаловалась и платежная онлайн-система QIWI.

Источник фото: Downdetector.

Ранее в России возникли сбои в работе ряда государственных сайтов. В их числе сайты «Ростелекома», Госдумы и Кремля, Роскомнадзора, правительства, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности РФ, Минцифры, и Минэкономразвития. Некоторые из них уже восстановись.