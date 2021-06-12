Поздравление с Днем России пришло из Белоруссии

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Он отметил, что российско-белорусские отношения обязательно будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества в интересах обеих стран и народов.

«Вы живете в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием. Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя ее авторитет на международной арене», — приводит сайт президента Белоруссии его слова.

Лукашенко также направил поздравления премьер-министру Михаилу Мишустину и спикерам обеих палат российского парламента — Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

Ранее свои поздравления в Россию направили глава Госдепа США Энтони Блинкен, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и уругвайская актриса и певица Наталия Орейро.