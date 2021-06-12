Блинкен выступил с заявлением в честь Дня России

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поздравил россиян с праздником. Глава американской дипломатии заявил о стремлении к конструктивному и мирному взаимодействию с руководством России.

«От имени правительства Соединенных Штатов Америки поздравляю граждан России. <…> Пользуясь случаем, хочу подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений», — говорится в заявлении Блинкена, которое опубликовал сайт Госдепа.

Он добавил, что руководство США «твердо намерено поддерживать российский народ, который продолжает развивать устремления, изложенные в Декларации о государственном суверенитете России». По словам Блинкена, США хотят работать «вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес».

В начале недели в интервью Axios американский госсекретарь заявил, что Штаты готовы к стабильным отношениям с Россией, если она изменит курс.