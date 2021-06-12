Орейро оригинально поздравила россиян с праздником

Уругвайская певица Наталия Орейро нарядилась в кокошник и записала видеопоздравление с Днем России. Ролик опубликовало посольство РФ в Аргентине в Twitter.

«Россия для меня тоже родина. Я вас люблю», — сказала Орейро и послала воздушный поцелуй. На видео есть флаги Аргентины и Уругвая и надпись «С Днем России».

Актриса и певицы известна своей давней любовью к России. В 2019 году она побывала на шоу «Вечерний Ургант» и попросила у президента РФ Владимира Путина российское гражданство. Через год она рассказала, зачем ей это нужно. По словам Орейро, это символический способ отблагодарить россиян за любовь, однако переезжать в Россию она не собирается.

Летом 2020 года на стриминговой платформе вышла документалка «Наша Наташа» о жизни Наталии Орейро. Перед премьерой она заявила, что «этот фильм пытается разгадать причину ее связи с Россией, которая ближе к любви, чем к чему-то профессиональному». Эту картину показали гостям Московского международного кинофестиваля в 2016 году и потом отправили на доработку.