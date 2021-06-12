Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором поздравил его с Днем России. Об это сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын отметил, что после их с Путиным встречи во Владивостоке отношения между Северной Кореей и Россией перешли на новый этап. Он выразил надежду в дальнейшем дружба и сотрудничество между двумя странами будут укрепляться и расширяться во всех областях.

Лидер Северной Кореи также пожелал Путину здоровья и больших успехов, а российскому народу — благосостояния и процветания.

Первая встреча Ким Чен Ына и Путина прошла во Владивостоке в апреле 2019 года. На повестку были вынесены двусторонние отношения, развитие сотрудничества, а также обстановка на Корейском полуострове.

День России празднуется ежегодно с 1990 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Ранее с поздравлением к россиянам обратился глава Госдепа США Энтони Блинкен. Госсекретарь заявил о стремлении Штатов к конструктивному и мирному взаимодействию с российскими властями.