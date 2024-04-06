Мир 06 апреля 2024, 01:49 Повторное землетрясение произошло недалеко от Нью-Йорка Freepik

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Повторное землетрясение магнитудой 4,0 произошло в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщила Национальная геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в семи километрах от города Глэдстоун, находящегося в часе езды от Нью-Йорка.

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Очаг землетрясения находился на глубине 9,4 километра.

Ранее сотрудники российского генконсульства в Нью-Йорке эвакуировали из здания посетителей в целях безопасности на случай повторных подземных толчков.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ранее заявила о приостановке работы международных аэропортов имени Джона Кеннеди и Ньюарк.

В штате Нью-Джерси 5 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,1. Центр подземных толчков находился на глубине 10 километров недалеко от Нью-Йорка.