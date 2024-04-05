05 апреля 2024, 19:14
Байдена известили о землетрясении в штате Нью-Джерси
Президента США Джо Байдена проинформировали о землетрясении в штате Нью-Джерси. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, американский лидер находится на «связи со своей командой, которая отслеживает потенциальные последствия» стихийного бедствия.
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Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в штате Нью-Джерси. Центр подземных толчков находился на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и ущербе не поступала.
Из-за землетрясения пришлось прервать заседание Совбеза ООН, которое проходило в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
Ранее землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Японии рядом с Фукусимой, но толчки почувствовали и жители других префектур страны.
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