05 апреля 2024, 19:42
Работу аэропортов в Нью-Йорке приостановили из-за землетрясения
Хокул: аэропорты в Нью-Йорке полностью остановили работу
Работу международных аэропортов в Нью-Йорке приостановили. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.
Речь идет об аэропортах имени Джона Кеннеди (JFK) и Ньюарк в штате Нью-Йорк. Специалисты проведут проверку воздушных гаваней на возможные повреждения после произошедшего землетрясения.
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«Аэропорты <…> полностью остановили работу. Ведется оценка возможных последствий», — сказала Хокул.
В штате Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 5,1. Центр подземных толчков находился на глубине 10 километров недалеко от Нью-Йорка. Из-за поздземных толчков прервали заседание Совбеза ООН, которое проходило в штаб-квартире организации. Информация о пострадавших и ущербе не поступала.
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Землетрясения
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