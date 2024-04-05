Мир 05 апреля 2024, 19:42 Работу аэропортов в Нью-Йорке приостановили из-за землетрясения Хокул: аэропорты в Нью-Йорке полностью остановили работу Freepik

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Работу международных аэропортов в Нью-Йорке приостановили. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Речь идет об аэропортах имени Джона Кеннеди (JFK) и Ньюарк в штате Нью-Йорк. Специалисты проведут проверку воздушных гаваней на возможные повреждения после произошедшего землетрясения.

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«Аэропорты <…> полностью остановили работу. Ведется оценка возможных последствий», — сказала Хокул.

В штате Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 5,1. Центр подземных толчков находился на глубине 10 километров недалеко от Нью-Йорка. Из-за поздземных толчков прервали заседание Совбеза ООН, которое проходило в штаб-квартире организации. Информация о пострадавших и ущербе не поступала.