Мир 05 апреля 2024, 23:42 Генконсульство РФ в Нью-Йорке эвакуировали из-за землетрясения Freepik

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Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке попросили посетителей выйти из здания из-за землетрясения. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил глава российского представительства Александр Захаров.

Эвакуацию провели в целях безопасности на случай повторных подземных толчков. Кроме того, помещение осмотрят на предмет возможных повреждений.

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Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ранее заявила о приостановке работы международных аэропортов имени Джона Кеннеди и Ньюарк с целью проведения проверки воздушных гаваней на возможные полученные повреждения в ходе землетрясения.

В штате Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 5,1. Центр подземных толчков находился на глубине 10 километров недалеко от Нью-Йорка.