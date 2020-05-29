Пост Трампа в Twitter пометили из-за героизации насилия
Президент США Дональд Трамп опубликовал пост из-за беспорядков в Миннеаполисе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Глава Вашингтона сообщил, что отправит на разгон людей 500 бойцов национальной гвардии. Он назвал зачинщиков беспредела бандитами и пообещал взять ситуацию под контроль. При этом Трамп добавил, что «когда начинается мародерство — гремят выстрелы».
«Этот твит нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса», — сказано в сообщении компании, появившемся над постом Трампа.
Массовые погромы начались в Миннеаполисе после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб по вине сотрудников полиции. Сначала протестующие просто требовали справедливости, а затем начали устраивать беспорядки. В итоге режим ЧС объявили во всей Миннесоте.