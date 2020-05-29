В Миннеаполисе объявлен режим ЧС из-за беспорядков

Ранее режим ЧС был объявлен во всем штате.

«Режим чрезвычайной ситуации действует с даты этого распоряжения и продолжится… в течение 72 часов с момента этого распоряжения», — объявила администрация города 28 мая.

Власти обусловили такие меры угрозой для жителей и гостей города «получения серьезных травм или смерти». При этом массовые погромы и акции протеста не прекратятся в ближайшее время, и это «потребует принятия экстраординарных мер».

Согласно указу, глава управления по чрезвычайным ситуациям города должен будет запросить необходимую помощь и ресурсы у соседних городов и округов, властей штата и федеральных властей.

В Миннеаполисе уже двое суток проходят акции протеста и погромы, вызванные убийством полицией афроамериканца Джорджа Флойда.