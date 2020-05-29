В Миннеаполисе объявлен режим ЧС из-за беспорядков
Мэр города Миннеаполис в штате Миннесота Джейкоб Фрей объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на трое суток. Причиной стали массовые беспорядки, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.
Ранее режим ЧС был объявлен во всем штате.
«Режим чрезвычайной ситуации действует с даты этого распоряжения и продолжится… в течение 72 часов с момента этого распоряжения», — объявила администрация города 28 мая.
Власти обусловили такие меры угрозой для жителей и гостей города «получения серьезных травм или смерти». При этом массовые погромы и акции протеста не прекратятся в ближайшее время, и это «потребует принятия экстраординарных мер».
Согласно указу, глава управления по чрезвычайным ситуациям города должен будет запросить необходимую помощь и ресурсы у соседних городов и округов, властей штата и федеральных властей.
В Миннеаполисе уже двое суток проходят акции протеста и погромы, вызванные убийством полицией афроамериканца Джорджа Флойда.