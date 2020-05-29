    29 мая 2020, 05:34

    В Миннеаполисе объявлен режим ЧС из-за беспорядков

    Александра Каширина

    Мэр города Миннеаполис в штате Миннесота Джейкоб Фрей объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на трое суток. Причиной стали массовые беспорядки, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.
    В Миннеаполисе объявлен режим ЧС из-за беспорядков

    Ранее режим ЧС был объявлен во всем штате.

    «Режим чрезвычайной ситуации действует с даты этого распоряжения и продолжится… в течение 72 часов с момента этого распоряжения», — объявила администрация города 28 мая.

    Власти обусловили такие меры угрозой для жителей и гостей города «получения серьезных травм или смерти». При этом массовые погромы и акции протеста не прекратятся в ближайшее время, и это «потребует принятия экстраординарных мер».

    Согласно указу, глава управления по чрезвычайным ситуациям города должен будет запросить необходимую помощь и ресурсы у соседних городов и округов, властей штата и федеральных властей.

    В Миннеаполисе уже двое суток проходят акции протеста и погромы, вызванные убийством полицией афроамериканца Джорджа Флойда.