Как выглядит Миннеаполис после ночных погромов. Фото и видео

В Миннеаполисе три дня беспорядки. Все началось с мирных протестов против полицейского произвола после того, как чернокожий мужчина погиб из-за жесткого задержания. С каждым днем беспорядки нарастали и перешли в погромы. Теперь в городе режим ЧС. Показываем, что стало с Миннеаполисом после трехдневных погромов.

Поводом для протестов стала смерть темнокожего охранника ресторана Джорджа Флойда. Полицейские жестко задержали его якобы за то, что он пытался расплатиться поддельной 20-долларовой купюрой. На видео, которое разошлось по Сети, видно, как полицейский душит мужчину, поставив колено ему на шею. Задержанный кричит, что не может дышать, и просит не убивать его. На это полицейский отвечает только насмешкой. Спустя восемь минут Флойд затихает. Мужчину увезли на скорой, в больнице он умер. И сразу после этого Миннеаполис погрузился в хаос. В городе даже объявили режим ЧС.

Последствия полицейского произвола

Сначала были мирные протесты — сотни местных жителей вышли с плакатами, на которых было написано: «Я не могу дышать» и «Жизнь чернокожих важна».

Толпа собралась у отделения полиции. Протестующие разрисовывали стены и бросали камни и бутылки в сторону участка. После того как они разбили окно, полицейские попытались разогнать демонстрантов световыми гранатами и слезоточивым газом.

После этого протестующие разгромили и подожгли полицейский участок, а затем и магазин с алкоголем через дорогу. Город буквально вспыхнул.

В Сети также появилось видео с белым мужчиной в маске, который специально разбивал стекла местного магазина. Некоторые предположили, что он делает этого для того, чтобы преувеличить масштаб погромов и оправдать насилие, применявшееся полицией для подавления протестов.

Позже на развалинах сгоревшего отдела полиции протестующие устроили фейерверки.

К утру 29 мая Миннеаполис выглядел так: