Мир 29 апреля 2023, 13:33 Посольство России освободит здание школы в Варшаве Посол России Андреев назвал вынужденным передачу школы при дипмиссии властям Польши РИА «Новости»

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Решение властей Польши перейти к силовым действиям по отношению к школе при российском посольстве вынудило дипломатов отказаться от дальнейшего нагнетания обстановки и освободить здание. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Он добавил, что власти страны от штурма школы не остановил даже дипломатический статус здания.

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«В такой ситуации вступать в какое-то противостояние с властями нам не с руки. Мы вынуждены подчиниться, сегодня вывезем сотрудников, квартиры для них подготовлены в жилом комплексе», — заявил Андреев.

Дипломат добавил, что решение польских властей не останется без ответа со стороны России. Он подчеркнул, что намерен подать протест о нарушении Венской конвенции.

В субботу сотрудники полиции и представители мэрии Варшавы штурмом взяли территорию школы российского посольства и заблокировали ворота, чтобы помешать вывозу имущества.

Власти Польши еще в 2022 году пригрозили, что намерены арестовать два находящихся на балансе России здания — бывшую гостиницу для дипломатов и здание школы для детей российских дипломатов. Причиной они назвали накопившиеся долги за аренду. Решение об исполнительных производствах завели по решению Министерства иностранных дел страны.