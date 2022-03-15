Мэрия Варшавы анонсировала арест двух принадлежащих России зданий

Арестом и изъятием двух принадлежащих России зданий в Варшаве займутся судебные приставы. Как сообщило издание Gospodarka, с таким заявлением выступила пресс-секретарь мэрии столицы Польши Моника Бойт-Лутук.

Она пояснила, что речь идет о старых зданиях на улицах Собеского и Келецкая. Первый объект представляет собой гостиницу, где во времена СССР жили дипломаты. В настоящий момент она пустует и требует ремонта. Второе здание представляет собой школу, где учились дети сотрудников посольства. Функционирует ли она сейчас, неизвестно.

По требованию Министерства иностранных дел Польши завели исполнительные производства, чтобы вывести помещения из российской собственности. По итогам проведенной проверки властям Варшавы разрешили направить в здания приставов.

Как подчеркнула Бойт-Лутук, российской стороне отправили несколько писем для решения этого вопроса, но все они остались без ответа. Теперь дальнейшей судьбой недвижимости займутся приставы.