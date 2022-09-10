Украину обвинили в попытке устроить энергоблокаду Запорожской области | 360°

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Украину обвинили в попытке устроить энергоблокаду Запорожской области

Член ГСА Запорожской области Рогов: Украина пытается устроить энергоблокаду региона

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Киевский режим пытается устроить энергетическую блокаду Запорожской области, заявил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Аналогичную схему уже использовали в Крыму, считает Рогов.

«Киевские власти, добиваясь остановки Запорожской АЭС, преследуют цель устроить энергетическую блокаду региона. Подобную варварскую практику они уже использовали несколько лет назад в Крыму, когда подорвали электроопоры», — отметил Рогов.

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ВСУ продолжают атаковать подстанции и ЛЭП, которые задействованы в электроснабжении освобожденной части Запорожской области. В ситуацию вокруг обстрелов атомной электростанции должна вмешаться ООН, считает Рогов.

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При негативной ситуации на Запорожской АЭС пятый и шестой блоки могут вывести в «холодный резерв». Это приведет к остановке станции. О такой опасности говорят с начала августа, а 10 сентября глава Энергодара Александр Волга сообщил, что Запорожская АЭС работает вполовину своих мощностей. Станция находится в рабочем состоянии, но все равно требует ремонта, передает слова властей города ИА Nation News.

Обстановка в Запорожье

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