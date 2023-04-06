06 апреля 2023, 11:06
«Последний форпост московской церкви». Власти Львова снесли храм УПЦ
Во Львове снесли деревянную церковь равноапостольного князя Владимира УПЦ
Во Львове за незаконность постройки снесли деревянный храм равноапостольного князя Владимира канонической Украинской православной церкви, чтобы возвести на его месте кафедральный собор. Демонтаж показал в своем Telegram-канале глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.
«Последний форпост московской церкви во Львове. Демонтаж [в жилом массиве] Сихове», — написал он.
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Власти обосновали снос незаконностью постройки, сообщило издание «Страна.ua». Деревянный храм неоднократно поджигали и предлагали разобрать. Община проголосовала за переход в раскольническую Православную церковь Украины, и горсовет отдал участок под строительство нового кафедрального собора.
Ранее сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницком. Комиссия вошла в здание и начала опись имущества. Кроме того, один из раскольников напал на монаха Киево-Печерской лавры после того, как Служба безопасности Украины предъявила настоятелю обители митрополиту Павлу обвинение в работе на Россию и разжигании религиозной розни.
Православие
Украина
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