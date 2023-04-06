Мир 06 апреля 2023, 11:06 «Последний форпост московской церкви». Власти Львова снесли храм УПЦ Во Львове снесли деревянную церковь равноапостольного князя Владимира УПЦ

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Во Львове за незаконность постройки снесли деревянный храм равноапостольного князя Владимира канонической Украинской православной церкви, чтобы возвести на его месте кафедральный собор. Демонтаж показал в своем Telegram-канале глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

«Последний форпост московской церкви во Львове. Демонтаж [в жилом массиве] Сихове», — написал он.

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Власти обосновали снос незаконностью постройки, сообщило издание «Страна.ua». Деревянный храм неоднократно поджигали и предлагали разобрать. Община проголосовала за переход в раскольническую Православную церковь Украины, и горсовет отдал участок под строительство нового кафедрального собора.

Ранее сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницком. Комиссия вошла в здание и начала опись имущества. Кроме того, один из раскольников напал на монаха Киево-Печерской лавры после того, как Служба безопасности Украины предъявила настоятелю обители митрополиту Павлу обвинение в работе на Россию и разжигании религиозной розни.