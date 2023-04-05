Мир 05 апреля 2023, 14:00 Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ на Украине «Общественное»: раскольники захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком Викимедиа

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Поддерживающие раскольническую «Православную церковь Украины» (ПЦУ) захватили собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницком. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

«В Хмельницком возле собора активисты провели собрание. Они большинством голосов проголосовали за переход церкви в ПЦУ… Ключи от собора передали комиссии. Она зашла внутрь храма и описывает имущество», — сказано в сообщении.

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Ранее 5 апреля в УПЦ рассказали, что толпа предпринимает попытки штурмовать кафедральный собор Украинской православной церкви в Хмельницком. Позже уточнялось, что священнослужителей с территории храма вывели. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчина, одетый в военную форму, утром в среду напал на представителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком, сорвал службы и испортил Священное Евангелие. По данным УПЦ, полиция арестовала хулигана, против него возбудили уголовное дело о мелком хулиганстве.