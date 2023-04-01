Мир 01 апреля 2023, 15:10 Сторонник раскольнической ПЦУ напал на монаха УПЦ у стен Киево-Печерской лавры «Вести»: сторонник раскольнической ПЦУ устроил драку с монахом УПЦ у стен лавры в Киеве РИА «Новости»

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У стен Киево-Печерской лавры произошла потасовка, сообщило местное издание «Вести». По предварительным данным, драку устроил сторонник раскольнической Православной церкви Украины с монахом канонической УПЦ.

Дерущихся разняла полиция. У стен лавры тем временем продолжает собираться все больше людей.

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Утром 1 апреля стало известно о том, что СБУ предъявила подозрение настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Он рассказал об этом верующим.

Ведомство заподозрило его в работе на Россию и разжигании религиозной розни. У митрополита провели обыски, а после его отправили под домашний арест.

Днем ранее, 31 марта, митрополит предупреждал о возможных провокациях против монастыря. Местные СМИ отмечали, что рядом с лаврой находились около 10–15 человек, которые периодически выкрикивали националистические лозунги.