Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган превратил собор Святой Софии в мечеть. Митрополит Иларион назвал такое решение пощечиной всему христианству от турецких властей.

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил, что на принятое решение и политическую ситуацию внутри Турции можно реагировать по-разному. При этом священнослужитель подчеркнул, что политика не должна сказываться на духовном и культурном достоянии всего мира.

«Жаль, что политическая конъюнктура берет верх над уважением к иным религиозным традициям. Превращение Святой Софии в мечеть — пощечина, которую руководство Турции нанесло православной церкви, всему мировому христианству», — привел ТАСС заявление Илариона.

Он добавил, что храм Святой Софии был посвящен Иисусу Христу, поэтому православные христиане не могут воспринимать его по-другому. Более того, храм имел статус музея и его могли посещать представители всех религий.

«Для православных христиан Святая София — то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме. Это храм-символ и одна из величайших христианских святынь», — заключил митрополит.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, по которому храм Святой Софии стал мечетью. Уже 24 июля там пройдут первые мусульманские богослужения.