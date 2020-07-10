Эрдоган сделал собор Святой Софии мечетью. Это поссорит его с христианскими странами

Лазейка из кризиса

Турция еще до пандемии оказалась в состоянии не только экономического, но и социального кризиса. Граждане все меньше доверяют властной верхушке и чувствуют все большее давление. Смена статуса Айя-Софии с музея на мечеть может как-то разрядить обстановку в стране, а также привлечь на свою сторону консервативных мусульман. Об этом в беседе с «360» заявил турецкий журналист Тунджа Ойретен.

«Партия Эрдогана („Партия справедливости и развития“ — прим.ред.) теряет поддержку граждан. Единственный способ для нее сохранить власть — это сделать что-то, связанное с религией. Они думают, что открытием Айя-Софии для молитв смогут привлечь к себе сторонников традиционного ислама. Таких в Турции почти половина населения», — поделился он.

По словам журналиста, Айя-Софию каждый год посещают тысячи туристов. Большая часть из них — это христиане, для которых собор — это священное место. Теперь посещение храма будет затруднено. Мусульмане пять раз в день приходят на молитвы. По пятницам в мечетях бывают огромные толпы. Не исключено, что в такие дни доступ на территорию собора ограничат из-за наплыва верующих.

Кроме того, решение Эрдогана негативно скажется на отношениях Турции с другими странами.

Под властью Османской империи находились Балканы. На этих территориях сейчас есть тысячи мечетей и священных мест для мусульман. Что если власти захотят превратить их в церкви. У них есть полное право так поступить. Турция задела их чувства, превратив священное для христиан место в мечеть. Отношения с ортодоксальным соседями могут испортиться очень сильно Тунджа Ойретен журналист.

Кроме того, ситуация с Айя-Софией может негативно сказаться и на отношениях с Евросоюзом, куда так стремится Турция. До 50% экспорта приходится именно на эти страны. Если их заденет эта ситуация, то это сильно скажется на экономике, которая и без того находится в кризисе. Решение Эрдогана может ударить по нему самому.

Журналист отметил, что сейчас все радуются тому, что Айя-София снова стала мечетью, но через некоторое время настроения сменятся, а экономическая ситуация в стране не улучшится. Эрдоган пытается использовать эту лазейку для решения своих политических вопросов, но надолго этого не хватит, потому что в итоге нужно что-то делать с экономикой. Айя-София в качестве дополнительной мечети, которых и так много в Турции, здесь никак не поможет.

Использование веры

Все мечети Турции открыты для туристов. Молитва не помешает войти на территорию Аяй-Софии и внимательно ее осмотреть. Однако есть проблема. В Исламе не преклоняются перед скульптурами или изображениями людей и животных. Но в соборе сохранились древние фрески и миниатюры, а в главном зале есть фигуры четырех ангелов. Что будет с ними, когда из храма сделают мечеть — непонятно. Такими опасениями с «360» поделилась турецкий политолог Джейлан Озгюль.

«Я боюсь, что эти части Айя-Софии не будут выглядеть как прежде после того, как собор превратят в мечеть», — отметила она.

Политолог напомнила, что это Ататюрк сделал в соборе музей. А сегодня Партия справедливости и развития отменила это решение. Для турков это попрание памяти первого президента республики.

К сожалению, из-за потери свободы слова в Турции и уменьшения прав прессы люди не могут громко возмущаться. Но использование веры для превращения таких важных памятников крайне печально Джейлан Озгюль политолог.

При этом она отметила, что решение никак не прибавит политических очков президенту страны. Эрдоган потерял поддержку молодежи, экономика разрушена, а недовольство граждан продолжает нарастать.

«Он пытается увеличить число голосов избирателей, но ему уже ничего не поможет на выборах. Люди видят коррупцию и ситуацию в стране», — подчеркнула Джейлан Озгюль.

Также она отметила, что Айя-София — это не просто памятник и музей в Стамбуле. Это один из центров христианства. Все это скажется не только на отношении к Турции, но и ко всем мусульманам в мире.