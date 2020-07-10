Превращение собора Святой Софии в мечеть разочаровало ЮНЕСКО

В ЮНЕСКО глубоко сожалеют о решении Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле. Оно было принято «без предварительного диалога».

«Генеральный директор ЮНЕСКО глубоко сожалеет о решении турецких властей, принятом без предварительного диалога, изменить статус Святой Софии», — сказано в коммюнике организации. Сообщение приводит РИА «Новости».

Высший административный суд Турции — Госсовет — в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сразу после этого сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Снимок документа опубликован на его официальной странице в Twitter.

Новость о том, что собор Святой Софии в Турции теперь будет мечетью для Русской православной церкви (РПЦ) такая же трагедия, как пожар в соборе Парижской Богоматери, заявил протоиерей Андрей Ткачев.