Порошенко подал в суд на Генпрокурора Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко подал в суд на действующего генерального прокурора страны Ирину Венедиктову. Политик обвинил ее в бездействии по делу о контрабанде картин.

Об этом сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в своем Facebook. Он подчеркнул, что ведомство работает ночами, если нужно зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политического преследования оппозиции. Однако по этому делу прокуратура не проявляет никакого энтузиазма.

Пять заявлений об уголовных правонарушениях офис генпрокурора получил 3 июня, установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность генпрокурора в суде Игорь Головань.

Он пояснил, что ранее адвокаты направили в генпрокуратуру пять заявлений жалобами на действия сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР).

ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу о контрабанде картин 26 мая. Следователи обвинили экс-президента в перемещении через границу втайне от таможенников картин всемирно известных художников. В их числе оказались работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Ильи Глазунова, Исаака Левитана, Александра Бенуа, Юлия Клевера, Константина Коровина и других.

Порошенко не явился на допрос, но открыл выставку картин в музее имени Ивана Гончара. Там были те полотна, которые фигурировали в деле. Экс-президент Украины заявил, что законно их купил, а значит, никакой контрабанды не было.

26 мая сотрудники ГБР силой вошли в здание музея и забрали все документы на ввоз полотен. Позднее они же арестовали 42 картины из коллекции Порошенко.