Государственное бюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос — видео
Бывший президент Незалежной Петр Порошенко получил видеоповестку на допрос от Государственного бюро расследований Украины. Экс-главу страны считают свидетелем в деле о сокрытии предметов культурного наследия от таможенного контроля. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
Порошенко должен прийти на допрос 26 мая 2020 года. Бывший лидер Украины выступает свидетелем в уголовном процессе о незаконном перемещении культурных ценностей через границу страны. Объектами являются 43 картины известных во всем мире художников.