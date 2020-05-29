Более 40 картин из коллекции Порошенко арестовали на Украине

Картины известных художников из коллекции экс-президента Украина Петра Порошенко арестовали следователи Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

Об этом рассказала представитель музея Ивана Гончара, в котором были выставлены картины, Юлия Новосельцева на своей странице в Facebook, сообщил ТАСС.

«28 мая, в музей пришли люди. Представившись сотрудниками ГБР, издалека показали свои удостоверения Петру Ивановичу (Гончару, директору музея — прим. ред.). Один из них представился следователем. Предъявил документ на арест 42 картин», — написала Новосельцева.

На вопросы следователь отказался отвечать, рассказала представитель музея. Кроме того, она отметила, что был тот самый следователь, «который приходил 26 мая в музей двери ломать».

Ранее Порошенко получил видеоповестку на допрос от ГБР. Он должен был явиться 26 мая 2020 года. Экс-президент Украины считается свидетелем в деле о контрабанде 43 картин известных во всем мире художников. Однако на допрос Порошенко не пришел.