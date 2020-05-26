Адвокат Порошенко: экс-президент не получил повестку на допрос о контрабанде

Причину неявки Головань написал на личной странице в Facebook.

По информации «Газеты.ru», защитник бывшего главы Незалежной уточнил, что Порошенко не получил повестку. Головань пояснил, что представители ГБР лишь опубликовали видеозапись с приглашением на официальном сайте.

«Порядок осуществления вызова в уголовном производстве урегулирован статьей 135 УПК Украины, и там о „видосиках“ — ни слова. Лицо вызывается к следователю путем вручения повестки», — добавил адвокат.

Ранее ГБР опубликовало видеоповестку на допрос для Петра Порошенко. Его считают свидетелем в деле о сокрытии 43 картин от таможенного контроля.