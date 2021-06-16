Помпео назвал проявлением слабости отказ Байдена от брифинга с Путиным

Отказ президента США Джо Байдена от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным является проявлением слабости, заявил бывший глава Госдепа Майк Помпео. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

По мнению экс-госсекретаря США, Байден проявил невероятную слабость, отказавшись выступить с Путиным на пресс-конференции.

«Тот факт, что вы не готовы встать в шести-восьми футах от вашего соперника и рассказать миру, о чем вы говорили, о вещах, которые вам небезразличны, и почему они волнуют вас, показывает огромную слабость», — сказал Помпео.

Бывший глава Госдепа при этом выразил уверенность, что президент РФ прибудет на саммит во всеоружии.

Американский лидер ранее заявил, что считает Владимира Путина достойным соперником.

Накануне Байден сказал, что готов к встрече с Путиным.

Путин и Байден в среду проведут переговоры в Женеве. Белый дом ранее обнародовал расписание саммита. Президенты России и США начнут переговоры в вилле Ла Гранж после 14:00. Они пройдут в библиотеке на первом этаже.