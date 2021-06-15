Байден ушел от прямого ответа, считает ли Путина убийцей. Видео

Президент США Джозеф Байден, выступая на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО, заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина достойным соперником. Политик отметил, что уже встречался с ним, и назвал умным и жестким политиком.

В интервью ABC он не стал прямо отвечать на вопрос, действительно ли считает российского президента убийцей.

«Когда я выступал, я ответил на вопрос честно», — отметил американский лидер (цитата по URA.RU).

Байден охарактеризовал Путина как достойного соперника, а предстоящую встречу в Женеве назвал «критически важной». Саммит состоится 16 июня на вилле «Ла Гранж».

В марте Байден в интервью ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли президента России Владимира Путина убийцей. В Кремле его заявление проигнорировали.

Но в интервью журналисту NBC Путин заявил, что привык к атакам с разных сторон. Он отметил, что слышал десятки подобных обвинений во время борьбы с террористами на Северном Кавказе.