Байдена спросили, готов ли он к встрече с Путиным

Американский президент Джо Байден по прибытии в Женеву сказал, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА «Новости».

Президент США после съемки начала встречи со швейцарским коллегой Ги Пармеленом ответил на вопрос, который выкрикнули журналисты, спросив, готов ли он к грядущим переговорам с Путиным.

«Я всегда готов», — заявил Байден.

Хозяин Белого дома прилетел в Женеву во вторник. Завтра в вилле Ла Гранж состоится его встреча с Путиным. Байден вместе с американской делегацией остановился в гостинице InterContinental.

По протоколу продолжительность российско-американского саммита рассчитана на пять часов. Он начнется в 14:00 с совместного фотографирования лидеров России, США и Швейцарии. Путин и Байден начнут переговоры в 14:15.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что переговоры будут состоять из трех частей. Сначала они пройдут в узком составе, а затем в расширенном формате — при участии делегаций — с перерывом на чай и кофе. Об этом написало Ura.ru.