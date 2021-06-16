Опубликовано расписание Путина и Байдена на саммите в Женеве

Белый дом поделился расписанием саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, который пройдет 16 июня.

На данный момент известно, что лидеры двух государств примут участие в фотосессии с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в 14.25 по московскому времени, а на переговоры уйдут в 14.35.

«13:35. Президент проводит двустороннюю встречу с Его Превосходительством Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, в рамках российско-американского саммита», — отмечается в документе Белого дома.

1-й раунд встречи в расширенном составе пройдет в закрытом для прессе режиме и начнется в 14:55 по местному времени (15:55 мск), пишет ТАСС.

В 17.40 состоится 2-й раунд расширенной встречи.

Согласно документу, Байден проведет пресс-конференцию после встречи с Путиным, но время ее начала Белый дом не указывает.

Байден вылетит в Вашингтон из Женевы сразу после переговоров.

Мир замер накануне встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Люди напряженно читают их интервью, данные накануне саммита, и стараются понять, чего ждать от будущего. Политолог уверен: главное, что должны сделать лидеры России и США, — подарить своим гражданам оптимизм в отношениях между странами.