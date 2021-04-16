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    16 апреля 2021, 19:02

    Помощник Путина рекомендовал американскому послу съездить в США

    Андрей Иванов

    Помощник президента России Юрий Ушаков встретился с послом США Джоном Салливаном. Он рекомендовал ему съездить домой и провести там серьезные консультации. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Помощник Путина рекомендовал американскому послу съездить в США

    «В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации», — приводит РИА «Новости» слова министра.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее прилетел в Москву. Сейчас он находится в России. Заместитель Лаврова Сергей Рябков заявил, что возвращение посла в Соединенные Штаты — это «не вопрос ближайших дней».

    Накануне президент США Джо Байден подписал закон о введении новых санкций против России. В нем есть пункт о высылке из страны 10 российских дипломатов, среди которых, по версии американских властей, есть сотрудники спецслужб. Лавров заявил, что Москва также предложит 10 дипломатам из Штатов отправиться домой. Еще одним ограничением в ответ на санкции Вашингтона станет запрет на краткосрочные командировки в Россию сотрудникам Госдепа.