Помощник Путина рекомендовал американскому послу съездить в США

Помощник президента России Юрий Ушаков встретился с послом США Джоном Салливаном. Он рекомендовал ему съездить домой и провести там серьезные консультации. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее прилетел в Москву. Сейчас он находится в России. Заместитель Лаврова Сергей Рябков заявил, что возвращение посла в Соединенные Штаты — это «не вопрос ближайших дней».

Накануне президент США Джо Байден подписал закон о введении новых санкций против России. В нем есть пункт о высылке из страны 10 российских дипломатов, среди которых, по версии американских властей, есть сотрудники спецслужб. Лавров заявил, что Москва также предложит 10 дипломатам из Штатов отправиться домой. Еще одним ограничением в ответ на санкции Вашингтона станет запрет на краткосрочные командировки в Россию сотрудникам Госдепа.