Российский посол не вернется в США в ближайшее время
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов пока останется на родине. Его возвращение с США — «это не вопрос ближайших дней», заявил РИА «Новости» замглавы МИДа Сергей Рябков.
«Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке», — добавил дипломат.
В МИДе ожидают, что Вашингтон предпримет «что-то видимое и заметное», чтобы продемонстрировать Москве «стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений».
Антонова отозвали в Москву для консультаций после интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News. Байден согласился с мнением журналиста о том, что президент России Владимир Путин «убийца».
Также политик заявил, что Путин «заплатит» за вмешательство в американские выборы, в котором США обвиняют Россию.
Путин в ответ на высказывание Байдена заявил: «Кто как обзывается, тот так и называется».
Россия впервые отозвала своего посла из Соединенных Штатов. По мнению экспертов, опрошенных «360», отношения двух стран сейчас хуже, чем во времена холодной войны.