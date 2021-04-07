Российский посол не вернется в США в ближайшее время

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов пока останется на родине. Его возвращение с США — «это не вопрос ближайших дней», заявил РИА «Новости» замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке», — добавил дипломат.

В МИДе ожидают, что Вашингтон предпримет «что-то видимое и заметное», чтобы продемонстрировать Москве «стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений».

Антонова отозвали в Москву для консультаций после интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News. Байден согласился с мнением журналиста о том, что президент России Владимир Путин «убийца».

Также политик заявил, что Путин «заплатит» за вмешательство в американские выборы, в котором США обвиняют Россию.

Путин в ответ на высказывание Байдена заявил: «Кто как обзывается, тот так и называется».

Россия впервые отозвала своего посла из Соединенных Штатов. По мнению экспертов, опрошенных «360», отношения двух стран сейчас хуже, чем во времена холодной войны.