Власть 31 декабря 2023, 02:18 Россия накажет организаторов и исполнителей теракта в Белгороде — Небензя Небензя: все организаторы теракта в Белгороде понесут неотвратимое наказание РИА «Новости»

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Все организаторы и исполнители террористической атаки на мирный Белгород понесут наказание. Об этом на запрошенном Россией заседании Совбеза ООН заявил постпред Василий Небензя. Заседание транслировали в Telegram-канале постпредства.

«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание», — подчеркнул Небензя.

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Постпред призвал ответственные правительства и профильные международные структуры осудить теракт, при совершении которого ВСУ применили запрещенные кассетные боеприпасы.

Небензя также отметил, что Россию удивляет молчание генсека ООН Антониу Гутерриша по поводу обстрела мирного населения украинскими боевиками. Атака на Белгород свидетельствует об агонии режима президента Украины Владимира Зеленского, указал постпред.