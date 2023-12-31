Происшествия 31 декабря 2023, 07:41 Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 22 Губернатор Гладков: число жертв удара ВСУ по Белгороду достигло 22 Пресс-служба МЧС

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Один из пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду умер ночью в больнице. Таким образом, число жертв выросло до 22, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице», — рассказал он.

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Глава региона принес глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Пострадавших — 109. Губернатор сообщил, что 25 тяжело раненых перевезут в федеральные клиники, с остальными работают белгородские медики. Лекарств хватает. Гладков пообещал встретиться с врачами и ранеными в течение дня и сделать все для того, чтобы пациенты побыстрее вернулись домой.

По словам Вячеслава Гладкова, большое количество белгородцев ночью помогали работникам предприятий и учреждений в восстановлении поврежденных домов и приведении улиц в порядок. Одна семья даже приехала для этого из Воронежа. Всего на помощь пришли более двух тысяч человек.

При обстреле пострадали 30 многоэтажек, несколько частных домов и много автомобилей. Восстановительные работы продолжатся 31 декабря.

ВСУ ударили по Белгороду накануне, 30 декабря. Они выпустили два запрещенных кассетных боеприпаса и чешские реактивные снаряды РСЗО Vampire. Средства противовоздушной обороны перехватили ракеты и большую часть снарядов, однако несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по городу.