Великобритания отправит военную помощь Украине

Украинская армия в ближайшие дни получит военную помощь от Великобритании. Об этом в Twitter сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Сообщил своему другу Зеленского о поставках военной помощи в ближайшие дни. Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить ресурсами украинцев», — написал он.

МИД РФ накануне запретил въезд в Россию целому ряду британских политиков, включая Джонсона. В ответ представитель кабинета министров страны заявил, что Великобритания не остановится ни перед чем в поддержке Украины.

Канцелярия Джонсона сообщила, что поставит украинской армии более 120 единиц бронированной техники, противокорабельные системы, высокоточные барражирующие снаряды, противотанковые ракеты и зенитные ракеты Starstreak.

Глава российского дипведомства Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы на территории Украины станут законной целью российских военных.