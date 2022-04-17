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    17 апреля 2022, 11:17

    Великобритания отправит военную помощь Украине

    Премьер-министр Великобритании Джонсон сообщил о скорых поставках военной помощи Украине

    Максим Зинкин

    Украинская армия в ближайшие дни получит военную помощь от Великобритании. Об этом в Twitter сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

    Великобритания отправит военную помощь Украине

    «Сообщил своему другу Зеленского о поставках военной помощи в ближайшие дни. Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить ресурсами украинцев», — написал он.

    МИД РФ накануне запретил въезд в Россию целому ряду британских политиков, включая Джонсона. В ответ представитель кабинета министров страны заявил, что Великобритания не остановится ни перед чем в поддержке Украины.

    Канцелярия Джонсона сообщила, что поставит украинской армии более 120 единиц бронированной техники, противокорабельные системы, высокоточные барражирующие снаряды, противотанковые ракеты и зенитные ракеты Starstreak.

    Глава российского дипведомства Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы на территории Украины станут законной целью российских военных.