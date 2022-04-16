Британия не отказалась от поддержки Украины после запрета на въезд министров в Россию

Власти Великобритании не откажутся от поддержки Украины после запрета правительству на въезд в Россию. Об этом в беседе с телеканалом Sky News заявил официальный представитель кабинета министров страны.

Собеседник журналистов подчеркнул, что Великобритания вместе с международными партнерами придерживаются единого мнения и осуждают действия России из-за ситуации на Украине и призывают вывести военных.

«Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину», — заявил представитель правительства.

Министерство иностранных дел России объявило о закрытии въезда в страну премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, главе МИД Лиз Трасс, министру обороны Бену Уоллесу, министру финансов Риши Сунаку, министру культуры и СМИ Надин Доррис и другими членами правительства королевства.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что это ответ на информационно-политическую кампанию Лондона, направленную на изоляцию России и удушение ее экономики. В МИД отметили, что санкционный пакет против Великобритании расширят в ближайшее время.