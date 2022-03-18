Лавров назвал грузы с оружием для Украины законной целью для ВС РФ

Поставки любых грузов с оружием на Украину от западных стран станут целью для российских вооруженных сил. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, сообщил RT.

«Мы не допустим поставок на Украину зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран, это совершено понятно», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что в интересах России получить гарантии безопасности, которые станут общими как для всей Европы, так и конкретно для Украины.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что США поставят на Украину передовые управляемые ракеты Switchblade, которые предназначены для уничтожения как личного состава, так и бронированной военной техники.

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении оборонной помощи Украине общим объемом миллиард евро. В него войдут беспилотные средства, системы противовоздушной обороны противотанковые комплексы и стрелковое оружие ближнего боя.