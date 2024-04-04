Мир 04 апреля 2024, 12:01 Помощь Украине сделают обязательной для НАТО Глава МИД России Лавров: страны НАТО хотят обязать помогать Украине Li Rui/xinhua / Global Look Press

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Помощь Украине может стать обязательной для стран Североатлантического альянса, заявил глава МИД России Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования украинского конфликта. Слова министра привело РИА «Новости».

«Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО», — констатировал Лавров.

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Он добавил, что членов НАТО могут «через жесткую палочную дисциплину» заставить в обязательном порядке финансировать киевский режим и предоставлять ВСУ вооружение — все для того, чтобы Украина продолжала сражаться с Россией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать пятилетний фонд помощи Украине, взносы в который будут делаться пропорционально ВВП членов альянса. Кроме того, страны НАТО хотят усилить роль организации в координации оказания помощи Украине. Венгрия посчитала, что это лишь обострит конфликт, и не поддержала инициативу.