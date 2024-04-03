03 апреля 2024, 18:22
НАТО решил усилить роль в координации помощи Украине
Столтенберг: страны НАТО усилят роль альянса в координации помощи Украине
Страны НАТО договорились об усилении роли альянса в координации оказания помощи Украине, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Об этом написало РИА «Новости».
Столтенберг уточнил, что детали инициативы будут обсуждаться в ближайшие недели. По его словам, новые планы по Украине не изменят сути блока: он останется оборонным и не станет участником конфликта.
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Стало известно также, что генеральный секретарь НАТО предложил создать для финансирования Украины фонд взносов на 100 миллиардов долларов. Предполагается, что средства этого фонда будут направлять в страну в течение пяти лет. Соответствующие документы планируется подписать на саммите в июле.
О том, что Европа не собирается «умирать за Донбасс», ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он пояснил, что не стоит считать войну неизбежной — неизбежна лишь помощь Украине. Боррель призвал «не пугать людей».
НАТО
Украина
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