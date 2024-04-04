Мир 04 апреля 2024, 10:54 Венгрия отказалась помогать НАТО в снабжении Украины Министр Сийярто: Венгрия отказала НАТО в координации военных поставок на Украину Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Усиление координационной роли НАТО в снабжении Украины оружием обострит конфликт. По этой причине Венгрия отказалась поддерживать кампанию, заявил на пресс-конференции в Брюсселе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Его процитировали «Известия».

«Мы сегодня заявили, что Венгрия не желает и не будет в этом участвовать», — сказал министр.

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На встрече министров иностранных дел стран — членов альянса, по словам Петера Сийярто, выдвинули опасное предложение повысить координационную роль НАТО в согласовании поставок оружия и обучении украинских солдат. Политик предупредил, что это нарушит все «красные линии» и спровоцирует вовлечение стран Запада в конфликт.

Петер Сийярто заявил, что Венгрия просила союзников тщательно обдумать последствия такого решения. Несмотря на предостережение, 31 член альянса поддержал идею.

Не все страны встретили с оптимизмом другую инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он предложил создать пятилетний фонд помощи Украине и сделать взносы пропорционально ВВП членов альянса.