04 апреля 2024, 10:22
«Закатили глаза». Министры НАТО неоднозначно отреагировали на новые взносы для Украины
Politico: министры НАТО закатили глаза на план по Украине на 100 млрд евро
Глава НАТО Йенс Столтенберг хочет революции в финансировании и вооружении Украины. Однако его план вызвал неоднозначную реакцию со стороны министров иностранных дел стран альянса, сообщило издание Politico.
Идея генерального секретаря состоит в том, чтобы создать пятилетний фонд в размере 100 миллиардов евро и взять на себя большую часть бремени поставок вооружений для ВСУ. Взносы туда собираются рассчитывать на основе ВВП стран альянса.
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«После презентации некоторые министры закатили глаза на сумму в 100 миллиардов евро, задаваясь вопросом, откуда она взялась, сказал дипломат, говоривший на условиях анонимности», — написал авторы материала.
Некоторые западноевропейские страны боятся, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Евросоюза играть важную роль в обороне. Предложение военно-политического блока также вызвало множество детальных вопросов. Но Столтенберг уверен: информация, что Украина вооружена и финансируется, станет четким сигналом России.
Поток западной военной помощи на Украину в последнее время резко сократился. Однако союзники республики упорно пытаются наладить поставки, «разыскивая снаряды по всему миру». За помощью они обращаются практически ко всем странам.
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